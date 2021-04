Extra babbelstoeltjes in Maldegem door groot succes: "Ze worden, net als in Parijs, gretig gebruikt"

Het is mooi weer en wat kan je dan beter doen dan je op een bankje ontspannen in een park? In Maldegem kan het al een tijdje op vrolijke rode en gele stoeltjes. Die zijn er geplaatst in het Sint-Annapark. De gemeente liet zich inspireren door de oude metalen stoelen die in "Le Jardin Du Luxembourg" in Parijs staan. Het project heeft zo'n succes dat er binnenkort stoelen en tweezits bijkomen in alle deelkernen van de gemeente.