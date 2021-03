Parket wil ex-politietopman Glenn Audenaert vervolgen voor omkoping

Glenn Audenaert was jarenlang baas van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Hij kwam geregeld in het nieuws met de successen van zijn dienst, en was in 2010 een van de kandidaten om commissaris-generaal van de federale politie te worden. Maar dat haalde hij niet. Kort daarna raakte bekend dat het parket in Dendermonde een onderzoek voerde tegen Audenaert. Volgens de eerste informatie ging het om schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. De topspeurder zou informatie hebben opgezocht in een politiedatabank, om een bevriende zakenman een plezier te doen. Audenaert maakte er geen geheim van dat hij veel vrienden had in de zakenwereld. Hij liet zich ook graag omringen door BV's, die hij uitnodigde voor de nieuwjaarsreceptie van de Brusselse gerechtelijke politie.