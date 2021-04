Toezichtscommissie geeft negatief advies voor fietsbrug over Schelde

Na de loodsen geeft nu ook de Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart een negatief advies voor een fietsbrug over de Schelde. De commissie geeft de voorkeur aan een tunnel. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. "We gaan nu voort onderzoeken of een brug nog altijd de beste optie is", vertelde Chris Danckaerts, van De Vlaamse Waterweg aan Radio 2 Antwerpen. "Want ik lees in het advies dat de commissie de voorkeur geeft aan een tunnel, maar dat betekent niet dat er geen brug kan komen, lijkt mij."