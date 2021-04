Gemeenten in Vlaamse Ardennen starten met GAS-boetes voor jongeren vanaf 14 jaar: "We moeten amokmakers een signaal geven"

In de politiezone Vlaamse Ardennen zullen minderjarigen vanaf 14 jaar ook GAS-boetes kunnen krijgen. Nu is dat nog vanaf 16 jaar. De leeftijdsgrens verschuift omdat de verschillende gemeenten de overlast door jongeren harder willen aanpakken. "We zullen pas overgaan tot een geldboete als het echt niet anders kan", zegt Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde. "We gaan altijd eerst in gesprek en betrekken de ouders erbij. We zoeken eerst naar alternatieve straffen zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst"