Politieman uit Lommel schuldig bevonden voor zes vuistslagen in het gezicht van geboeide verdachte

Het hof van beroep in Antwerpen heeft een hoofdinspecteur van de Lommelse lokale politie schuldig bevonden aan overdreven geweld. Op camerabeelden is te zien hoe hij een man in de cel zes vuistslagen in het aangezicht geeft. In de nasleep van de “Pano” reportage over politiegeweld werden de beelden aan onze redactie bezorgd. Opvallend: de politieman werd eerder door een eerste rechter nog vrijgesproken voor politiegeweld.