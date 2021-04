Pony bijna gestikt in voedsel: "Geef paarden geen extra eten"

"De dierenarts heeft meteen gezegd dat er een prop met eten in zijn keel zat", zegt Ann Walraet. "Het vocht dat uit zijn neus kwam, was eigenlijk speeksel dat hij niet weggeslikt kreeg. De dierenarts is dan met een darmpje door zijn neus gegaan om zo in zijn slokdarm te geraken om de prop weg te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt."