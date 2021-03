Radio 2-medewerkers lezen kinderboekjes voor: "Dan kunnen ouders efficiënter thuiswerken"

Presentatrice en nieuwslezer Leen Paredis kwam met het idee. Ze heeft zelf 2 kleine kindjes en werkt af en toe van thuis uit. “Het idee is niet nieuw, ik had het al ergens gezien. Maar als radiomedewerkers konden we dit niet laten liggen. We hebben allemaal aangename stemmen en zijn gewend om tekst te lezen, waarom zouden we het zelf eens niet proberen?”