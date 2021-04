Regio rond Leuven vlotter bereikbaar met openbaar vervoer tegen 2030

De regio rond Leuven moeten tegen 2030 vlotter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat is de ambitie van de provincie Vlaams-Brabant. "We willen een hoogwaardig openbaar vervoer op de as Leuven-Diest en Leuven-Tervuren", zegt gedeputeerde Tom Dehaene. "En we willen zorgen voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Dat kan door een busbaan aan te leggen waar enkel bussen mogen rijden. Ook een tram behoort tot de mogelijkheden."