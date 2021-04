Drie reuzenstoelen gedropt in het Truiense landschap: "Help ons mee zoeken" 

"We hebben dit jaar geen bloesembars, geen vuurpotten of nocturnes door de coronacrisis. We willen daarom echt inzetten op puur natuur en mensen verrassen met iets leuks tijdens hun wandel- en fietstochten", vertelt Vautmans. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen tegelijkertijd op die stoelen gaat kruipen. We rekenen op het gezond verstand van de mensen. Hou afstand, doe je mondmasker aan en kruip alleen op de stoelen met je bubbel", besluit Vautmans.