Rode Duivels vragen aandacht voor mensenrechten Qatar, waarom sluiten ze de ogen voor wat er gebeurt in Wit-Rusland?

Maar vooral: spelers die zich kritisch hebben uitgelaten over het regime of deelnamen aan het massaprotest, worden hoe dan ook niet geselecteerd. "De voetbalbond staat onder controle van het regime", zegt Balliauw. "De spelers in Brussel zijn zeker vooraf gecheckt door de oppermachtige KGB (de geheime dienst die in Wit-Rusland nog dezelfde naam draagt als in de sovjettijd) . Ook wie uitkomt in een buitenlandse competitie, wordt niet opgeroepen."