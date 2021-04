Royals: Diana's oude Londense flat krijgt gedenkplaat en piepjonge hertog brengt ode aan Zweedse prins Bertil

Hoe bijzonder was prins Bertil voor de Bernadottes? Bertil was de derde zoon van koning Gustaf VI Adolf en een nonkel van huidig koning Carl Gustaf. Carl Gustaf verloor zijn vader (Bertils oudste broer) bij een vliegtuigcrash toen hij amper één jaar oud was. Zijn grootvader bleef op de troon zitten en Carl Gustaf werd de erfprins.



Bertil schoof plots als tweede aan in de lijn voor de troonopvolging. Hij had wel een oudere broer, Sigvard, maar die had zijn rechten op de troon opgegeven door te trouwen met een burgermeisje.



Met een oudere koning was de kans niet onbestaande dat Bertil ooit als regent (of tijdelijk plaatsvervangende koning) zou moeten optreden voor de minderjarige Carl Gustaf. Bertil was smoorverliefd op de Britse danseres Lilian Davies, maar zij was niet van adel. Bertil stelde daarom zijn huwelijk uit. Anders zou hij zijn rechten op de troon verliezen en Carl Gustaf niet uit de nood kunnen helpen.



Koning Gustaf Adolf stierf echter oud genoeg. Kleinzoon Carl Gustaf was in 1973- met zijn 27 jaar - meerderjarig om koning te worden. Drie jaar later huwde Bertil met Lilian in Slot Drottningholm. Het koppel bleef kinderloos maar bouwde een hechte band op met de drie kinderen van Carl Gustaf, onder wie dus prins Carl Philip.