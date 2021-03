Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny gaat in hongerstaking uit protest tegen behandeling in de gevangenis

Of de hongerstaking Navalny meer zal opleveren dan media-aandacht, is maar de vraag. Gevangenen in Rusland gaan wel vaker in hongerstaking om hun veroordeling of behandeling in de gevangenis aan te klagen. De bekendste recente hongerstaker was Oleg Sentsov, een Oekraïense filmmaker en uitgesproken tegenstander van de annexatie van de Krim door Rusland, die in Rusland in de cel zat na een controversiële veroordeling voor terrorisme.