Zware brand vernielt loods van schrijnwerkersbedrijf in Lo-Reninge

De brandweer werd rond 20 uur opgeroepen voor een uitslaande brand bij een schrijnwerkersbedrijf in Lo-Reninge. Toen de brandweer aankwam stond de loods al in lichterlaaie. Verschillende brandweerposten werden opgeroepen om te helpen met extra tankwagens, autopompen en ladderwagens.



Op vraag van de burgemeester Lode Morlion (CD&V) werd een BE-Alert-bericht uitgestuurd om de bevolking te verwittigen van de hevige rookontwikkeling. In de nabijheid van de brand werd gevraagd om de ramen en deuren te sluiten, en de ventilatie uit te schakelen.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Woningen in de nabije omgeving van de brand zijn daarover persoonlijk op de hoogte gebracht.

De brand is ondertussen onder controle. De loods is volledig vernield, maar er raakte niemand gewond. Een deskundige van het parket gaat nu op zoek naar de oorzaak van de brand.

Bekijk hieronder een filmpje waarin de hevigheid van de brand goed te zien is.