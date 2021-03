Sint-Martens-Latem wil inwoners met elkaar laten afspreken wanneer ze gras afrijden om lawaai te beperken

Sint-Martens-Latem wil dat het er vaker stil is en doet daarvoor een beroep op de inwoners met het project "The art of silence". "Door de coronacrisis hebben we allemaal veel meer last gekregen van geluidsvervuiling. Wie thuis werkt of gaat wandelen, merkt al het lawaai op dat onder meer tuinmachines maken. Daar wilden we wat aan doen", vertelt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn).