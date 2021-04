Steenmannetjes nemen de kinderen mee naar de top van de mijnterril in Waterschei

Het Steenmannetjespad bestaat al langer en is erg populair. Maar het was aan opfrissing en vernieuwing toe. Zo is er de app waarop je kan luisteren naar wat het steenmannetje over de mijnsite in Waterschei vertelt. "We spreken de kinderen rechtstreeks aan en trekken zo hun aandacht. We vertellen het op zo'n manier dat ook de allerkleinsten weten wat hier ooit gebeurd is, hoe zo'n mijnterril tot stand gekomen is. Maar 't gaat niet alleen over het mijnverleden, maar ook de fauna en flora in de omgeving komen aan bod," vertelt Elisa Guarraci die de app heeft ingesproken.