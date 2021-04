Stiltepad en troostplek in Provinciedomein Huizingen: "Ik hoop dat het veel mensen deugd zal doen"

Het stiltepad loopt door het bos van het provinciedomein. "We hebben dat samen gedaan met de organisaties Kom Op Tegen Kanker en Ferm", vertelt Ann Schevenels. "Dat stiltepad is ongeveer 3 à 4 kilometer lang. Hier kan je even tot jezelf komen, en daar hebben we nood aan in deze tijden. Langs het stiltepad staan ook kunstwerken, je ontdekt acht beeldhouwwerken die allemaal een dier voorstellen."