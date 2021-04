Terugkeer van dagtoeristen in Oostende en Blankenberge verloopt vlot

Het zag er niet goed uit gisterenmiddag. Met het mooie weer namen veel toeristen de trein richting kust. De treinen richting Blankenberge zaten overvol. De terugreis naar het binnenland verliep 's avonds wél vlot. De NMBS legde extra treinen in naar het binnenland en er kwam ook steun van de federale politie om de terugkeer coronaveilig en vlot te laten verlopen. "Als het te druk wordt in het station, laten we de mensen wachten op het Stationsplein", zegt Hans Quaeghebeur van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

De NMBS raadt ook vandaag af om met de trein naar de kust te komen. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, vraagt zelfs om een andere bestemming te kiezen en helemaal niet naar de kust te komen, ook niet met de auto.