Tropisch regenwoud verdwijnt in recordtempo, vorig jaar is een gebied zo groot als Nederland vernield 

De belangrijkste factor voor het verlies van regenwoud blijft de menselijke activiteit. Veel bos wordt gekapt of in brand gestoken, om plaats te maken voor landbouw. Plantages (cacao, soja, palmolie...) nemen de plaats in van het regenwoud. De dalende vraag door de corona-pandemie heeft daar maar weinig aan veranderd. Dat is vooral het geval in Brazilië, waar in 2020 weer een vierde tropisch woud méér is vernield dan het jaar daarvoor, in totaal zo'n 17.000 vierkante kilometer.

Daarmee blijft Brazilië de trieste koploper. In dat land verdwijnt er drie keer meer regenwoud dan bij de nummer twee, Congo. Dan denken we natuurlijk vooral aan het Amazone-gebied. Maar ook de Pantanal - een gigantisch drasland op de grens met Bolivia en Paraguay - is vorig jaar zwaar getroffen. Dat komt omdat het gebied geteisterd werd door een ongekende droogte. Na Brazilië en Congo volgt nu Bolivia, als op twee na meest getroffen land ter wereld.

Ook in Kameroen (Afrika) of Colombia (Zuid-Amerika) gaat het overigens de verkeerde kant uit. Toch zijn er een paar lichtpuntjes, zoals Indonesië bijvoorbeeld. Daar is net 17 procent minder ontbost dan in 2019. Voor het eerst haalt Indonesië de top-drie van meest getroffen landen niet. Dat kan te maken hebben met de coronacrisis, en de bijhorende verminderde vraag.