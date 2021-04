5 West-Vlaamse kandidaten in finale Miss Belgium 2021: "We zijn hier precies in het leger, we eten allemaal op afstand van elkaar"

Als voorbereiding op de verkiezing van Miss Belgium, trekken de dames elk jaar naar het buitenland. Fotosessies aan het zwembad in een mooi hotel ergens in een warm land, zijn er dit jaar niet bij. Organisator Darline Devos: "Toch zijn we er dit jaar ook in geslaagd om een vakantiegevoel te creëren. We zijn naar een wellnesshotel in Limburg geweest. Net in de week dat het sneeuwde. Precies alsof we in Zwitserland waren."