Viswinkel uit Gentbrugge verkoopt met uitsterven bedreigde haringhaai: "Het beest is per ongeluk gevangen"

“De haai is met uitsterven bedreigd en uiterst zeldzaam. Deze is verstrikt geraakt in visnetten en pas in de boot hebben de vissers gemerkt dat ze een haringhaai gevangen hadden. Tegen die tijd was het dier overleden” , vertelt Koclu. De haai leeft in koude wateren en eet vooral vis. Haring is, zoals zijn naam al doet vermoeden, zijn lievelingskost.