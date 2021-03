VN-Veiligheidsraad komt in spoedberaad bijeen over Myanmar

Want opvalt bij dit protest in Myanmar is dat ook etnische groeperingen zich aansluiten, die al sinds de onafhankelijkheid van het land in 1948 strijden voor meer autonomie. Dat geldt ook voor de vervolgde Rohingya-minderheid. "Terwijl de groepen vroeger tegen elkaar werden uitgespeeld, is er nu sprake van een opmerkelijk bondgenootschap. Dat is een scenario waarop de legerleiding niet had gerekend, waardoor ze nu zo gewelddadig optreedt, onder meer ook met bombardementen op etnische minderheden."