Coronamaatregelen onwettelijk, zegt rechter: maar wat betekent dat nu precies? En worden de regels dan opgeheven?

Als de wettelijke basis er niet komt binnen die termijn kan de overheid er dan in principe voor kiezen om de maatregelen te behouden en de dwangsom van 5.000 euro te betalen? En is dat dan geen peuleschil voor de overheid? "Ik kan me daar niet over uitspreken, het lijkt me logisch dat ze alles op alles gaan zetten om een wettelijk kader te maken nu", aldus Sottiaux. De Liga interpreteert het vonnis zo dat als er na dertig dagen geen juridische motivatie is, de maatregelen sowieso komen te vervallen.

De uitspraak van de Brusselse rechtbank gebeurde in kort geding, dus het vonnis gaat sowieso in. "De overheid kan wel in beroep gaan, maar uit eerdere uitspraken van het hof van beroep in Brussel, denk ik niet dat die anders zal beslissen dan nu in eerste aanleg", aldus Sottiaux.