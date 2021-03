Nieuwe fase voor metrolijn 3 met bouw van tunnel onder treinsporen Brussel-Noord 

Een volgende belangrijke etappe voor de ingebruikname van de nieuwe metrolijn 3 is van start gegaan. Aan het station Brussel-Noord wordt in de komende drie jaar een nieuwe verbindingstunnel gebouwd. Wanneer de tunnel klaar is, kan het eerste stuk van de metrolijn 3 tussen het Noordstation en het station Albert in gebruik worden genomen. Op termijn zal metrolijn drie lopen van Evere via het centrum van Brussel tot in Vorst.