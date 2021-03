Hij lokte Brad Pitt naar Brussel en vangt de acteur geregeld op sinds zijn scheiding: wie is kunstenaar Thomas Houseago?

Hoewel Houseago werkt en leeft in Los Angeles, is het niet toevallig dat hij in Brussel opduikt met zijn tentoonstelling "Vision Paintings". Nadat hij in 1994 was afgestudeerd aan het Central St Martin's College in Londen, verhuisde hij naar Amsterdam om te studeren aan De Ateliers, de oudste kunstenaarswerkplaats in Nederland.

Nadat hij daar genoeg had geleerd, verhuisde de kunstenaar naar Brussel om zijn werk aan de man te brengen. In 2002 werkte hij voor het eerst samen met Xavier Hufkens, de Brusselse galerij die hem ondertussen al jaren vertegenwoordigt.