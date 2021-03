Modeketen Pimkie is failliet, 24 winkels moeten de deuren sluiten

Maandag had de directie een bijzondere ondernemingsraad bij elkaar geroepen en op dindag werd het faillissement uitgeroepen door de rechtbank van Doornik. En die beslissing "sloeg in als een bom" bij de vakbonden. Er was al jaren sprake van een omzetdaling en de impact van de pandemie heeft de modeketen finaal de das omgedaan. "Maar er werden nooit signalen gegeven over een nakend faillissement", zegt Jörgen Meulders. 136 werknemers zijn betrokken bij het faillissement.