Zottegem en Oosterzele leggen “regenboogzebrapaden”: “Herinnering aan de gebeurtenis in Beveren”

Het agentschap gaf aanvankelijk ook aan dat de nieuwe zebrapaden niet veilig zouden zijn. Zo zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om veilig over te steken, en zouden de kleuren te uitnodigend zijn voor spelende kinderen, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen, vindt schepen Meuleman. “Hiermee kunnen we de aandacht van de bestuurders vestigen op de verschrikkelijke gebeurtenis in Beveren, want dat is eigenlijk de echte aanleiding geweest om die paden aan te leggen.”



Een ander bezwaar was de kostprijs van de zebrapaden. Nieuwe “regenboogzebrapaden” kosten zo’n 2000 euro, terwijl dat voor klassieke zebrapaden maar 700 euro is. “De meeste schoolomgevingen in Oosterzele hebben al een klassiek zebrapad, maar als je die herschildert tot een “regenboogzebrapad” kost het maar 60 euro”, besluit de schepen.