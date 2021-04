100.000e coronatest in testcentrum Spoor Oost: 100.000 "neuzekes" voor de vrijwilligers

"Het is heel leuk om hier te werken", vertellen enkele studentes verpleegkunde die tests afnemen. "Vooral in de voormiddag is het soms druk, in de namiddag is het rustiger. Het gaat allemaal redelijk snel en vlot. We mogen inderdaad trots zijn op ons testdorp en de organisatie dat we al zo ver zijn geraakt."

De studentes verwachten dat ze nog wel even werk zullen hebben: "Het coronavirus is onvoorspelbaar, we kunnen er nog geen einde op plakken, dat blijft voorlopig een vraagteken." En ze zijn dan ook blij met de zoete verrassing: "Het is altijd leuk om onverwachte cadeaus te krijgen en ze zijn lekker!", lachen ze.