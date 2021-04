33 jobs bedreigd bij Bandag in Dilsen-Stokkem

"Het is zo dat de directie een intentie heeft aangekondigd van 33 bedreigde arbeidsplaatsen vanwege dalende verkoopscijfers en de concurrentie vanuit China", zegt Eddy Kellens van de christelijke vakbond ACV. "We zijn daar als vakbond niet mee akoord en we gaan proberen om dat aantal bedreigde arbeidsplaatsen naar beneden te krijgen."