80-jarige belt twee dagen vruchteloos naar vaccinatiecentrum om afspraak te maken voor zijn vrouw

Robbie Scaut, coördinator van het vaccinatiecentrum in Hasselt, geeft toe dat er de laatste dagen wat misgelopen is. "We kregen vorige week donderdag en vrijdag plots veel meer telefonische oproepen maar we hadden op dat moment maar drie mensen die het callcentrum bemanden. We hebben dan beslist extra mensen in te zetten maar die moesten natuurlijk opgeleid worden. Daar hebben we vaart achter gezet en dat heeft uiteindelijk maar 2 dagen geduurd. Maandag konden we daardoor al 5 mensen in het callcentrum inschakelen en op woensdag al 7."

"Maar in de tussentijd hebben we niet alle mensen met telefonische vragen kunnen helpen", gaat Scaut verder. "En mensen zijn ook niet teruggebeld, moet ik toegeven, alhoewel dat eigenlijk wel de bedoeling is. Ik heb het intussen zelf uitgeprobeerd en momenteel raak je meteen binnen in het callcentrum. Er is geen wachttijd meer."