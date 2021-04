BEKIJK - "I was harassed here": graffitiboodschappen in Gent markeren waar iemand is lastiggevallen

Al op 45 muren of stoepen in Gent is een niet mis te verstane boodschap gespoten: "I was harassed here", "Hier ben ik lastiggevallen". Een actie om aandacht te vragen voor de (seksuele) intimidatie waarmee meisjes of homo's geregeld te maken krijgen. De stad werkt ook aan een plan, blijkt uit een reportage van StuBru.