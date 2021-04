Agentschap Zorg en Gezondheid wil woonzorgcentrum in Overijse sluiten

Ook tijdens de coronacrisis ging het erg moeizaam in het rusthuis, gaat Moonens verder. “Er was een grote uitbraak van het coronavirus. Goed, daar waren ze niet de enige in maar die uitbraak is heel slecht beheerd waardoor we een crisismanager hebben moeten aanstellen. Het is een opeenstapeling van problemen die maar blijven aanhouden. Daarom zijn we nu genoodzaakt om die stappen richting sluiting te zetten.”

De directie van woonzorgcentrum Ofelia is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.