De stad Antwerpen markeert deze maand nieuwe parkeerplaatsen voor deelsteps, -fietsen en -scooters: "Ook plekken waar je níet mag parkeren"

De stad Antwerpen kan dankzij een nieuw reglement zones aanduiden als dropzone of aangeraden stalplaats, "no-go-zone", waar niet mag gereden worden en "no-park-zone", waar niet mag geparkeerd worden.

"De plaatsen waar je deelvoertuigen kan zetten, gaan we duidelijk aanduiden op het openbaar domein. Maar ook in de apps waarmee je zulke voertuigen opent", zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "We gaan ook plaatsen aanduiden waar je per definitie niet mag parkeren. Het is niet de bedoeling dat het aanbod van deelvoertuigen een rommeltje wordt."