Bovenbuur hoort alarm rookmelder en waarschuwt brandweer: slapende vrouw uit appartement gered

Rond half 2 deze nacht werd een bewoner van een appartement in de Lokerenstraat in Turnhout opgeschrikt door het geluid van een rookmelder in een appartement van een verdieping lager. Er hing ook een brandgeur.

Een vrouw was er in slaap gevallen terwijl er nog een kookpot op het vuur stond. Door de rookontwikkeling ging het alarm van de rookmelder af. De bovenbuur kon de brandweer nog op tijd verwittigen. De brandweer forceerde de deur en haalde de vrouw uit haar appartement. Ter controle op rookinhalatie is zij overgebracht naar het ziekenhuis.