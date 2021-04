Burgemeester steekt eerste asperges uit bij boer in Essen: "De kans is reëel dat enkele asperges dat niet gaan overleven, maar hij mag dat"

In Essen kwam burgemeester Gaston Van Tichelt de eerste asperges uitgestoken. "Asperges uitsteken is niet gemakkelijk", vertelde aspergekweker Paul Uytdewilligen vanmorgen in "Start Je Dag". "De kans is reëel dat er een paar asperges het niet gaan overleven, maar de burgemeester mag dat", lacht hij. "Misschien kan ik hem een paar werkpuntjes meegeven."

