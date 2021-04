Buurbewoners krijgen gelijk: geen vergunning voor tennis- en padelvelden in Zaventem

Ontwikkelaar Urbion, eigenaar van de golfsite in Sterrebeek, had vorig jaar een aanvraag ingediend om die om te vormen tot zes tennisvelden en drie padelvelden. Padel is een opkomende sport die het midden houdt tussen tennis en squash. De gemeente Zaventem gaf groen licht, maar dat tot groot ongenoegen van de buurtbewoners die zich verzameld hebben onder de naam Sterrebeek 2020. Ze trokken naar de provincie en die geeft hen nu gelijk. Luc Caluwaerts: "We willen dat deze recreatiezone in de toekomst een publieke functie krijgt, zoals oorspronkelijk voorzien en geen privé-uitbating waarvoor dan ook veel lidgeld moet betaald worden. Wij denken aan een speelpleintje of stuk bos. Dat kan de buurt hier wel gebruiken, want er zijn veel woningen.”