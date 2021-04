Parketten behandelden in coronajaar 2020 een vijfde meer misdrijven: corona-inbreuken, maar ook meer online oplichting

De coronapandemie had ook een duidelijke invloed op de het type van dossiers dat de parketten vorig jaar behandelden. Er was een stijging in het aantal behandelde dossiers inzake online oplichting of informaticabedrog. Daar gaat het bijvoorbeeld over phishing. Ook in de categorie heling en witwassen was er een stijging, met ongeveer 50 procent. De parketten behandelden vijf procent meer dossiers over familiaal geweld. Ook in de categorie van kinderpornografie was er een stijging van het aantal dossiers.