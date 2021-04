Veiligheidsdrone boven Brussels Airport bestuurd vanop 100 kilometer afstand: "Onze piloot zit in Oostkamp"

De drone werd vanuit de thuishaven in Oostkamp bestuurd, zo’n 100 km verderop. “Het netwerk dat we in 2019 installeerden, overbrugt moeiteloos grote afstanden. Het doorsturen van beelden in hoge kwaliteit is daardoor mogelijk. We kunnen de drones van overal besturen. De focus lag nu op innovatie en veiligheid. We hebben uitgetest hoe drones door de veiligheidsdiensten kunnen worden ingezet voor inspecties en bewaking. Een extra paar ogen in de lucht."