Greenyard in Bree bouwt nieuwe koeltoren: "Daardoor kunnen we 50 miljoen liter water per jaar besparen"

"Om de groenten te pasteuriseren, gebruiken we water met een temperatuur van 120 graden", gaat Pauwels verder. "Daarna koelt het water af in de koeltoren. Maar als het water een temperatuur van 70 graden heeft, kunnen we het voortaan gebruiken om groenten te blancheren. Want op dat moment heeft dat water nog de kwaliteit van drinkwater. Als het water verder afgekoeld is tot 40 graden kunnen we het niet meer gebruiken in ons productieproces, maar zullen we er wel nog mee kunnen schoonmaken."