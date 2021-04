Coronavouchers voor een geannuleerde reis blijven langer geldig

Er werd op dat moment van uitgegaan dat de coronacrisis maar van korte duur zou zijn en dat de meeste reizen snel omgeboekt zouden worden. Het is anders uitgedraaid. Maar ook nu stond de reissector niet te springen om al die geannuleerde reizen terug te betalen en dus werd het ministerieel besluit over de coronavouchers nog eens onder de loep genomen.

Juristen concludeerden dat de einddatum op de coronavoucher geen vervaldatum is. De voucher blijft dus geldig, in principe is er zelfs geen einddatum. Wie dat wil, kan zijn geld wel terugvragen. De reisorganisator heeft zes maanden de tijd om het bedrag terug te betalen.