Cristal Alken gaat duurzamer en lokaler werken: "We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen"

Nog belangrijker is dat twee basisgrondstoffen van de Cristal pils, hoppe en gerst, meer en meer uit eigen land en streek worden gehaald, in plaats van uit het buitenland. Dit najaar mag Cristal dus het icoon “gebrouwen met Belgische hoppen” toevoegen op al zijn verpakkingen. De hop komt vers van bij 't Hoppecruyt in Poperinge. Begin maart zijn er ook testen gestart om brouwersgerst te zaaien op Cristal’s eerste Vlaamse veld. Dat veld is gelegen in Riemst, bij de vader van brouwer Dieter Duchateau.