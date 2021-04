Dendermondse kabouterpad is voor de tweede keer vernield: “Wij kunnen dit niet tolereren”

Het kabouterpad in Dendermonde is voor de tweede keer vernield. “Het is door goedkoop materiaal aangelegd. Dus dat kunnen we herstellen. Maar als de beschadigingen zich herhalen gaan we wel een klacht indienen. We kunnen ook niet van de mensen blijven verwachten dat ze het kabouterpad elke keer herstellen. Het is ook spijtig dat dit gebeurt, het is tenslotte voor de kinderen”, vertelt schepen voor jeugd en recreatie Lien Verwaeren.