Onderzoek legt discriminatie op Leuvense huurmarkt bloot: “Uitsluiting van mensen met migratie-achtergrond en rolstoel”

De stad Leuven wil de discriminatie grondig aanpakken, met een actieplan dat tegen het najaar klaar moet zijn. Dat vertelt schepen Lies Corneillie (Groen): “We denken aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond discriminatie en racisme, vormingen over wat je wel en niet mag vragen aan een potentiële huurder, het ondersteunen van huurders en verhuurders bij administratieve taken in het verhuurproces, de opmaak van standaardformulieren en checklists en het aanreiken van tools aan makelaars om in te gaan tegen discriminerende vragen van eigenaars.” Voor dat plan gaat de stad samenwerken met de verhuurders. Enkel door de handen in elkaar te slaan kunnen we een halt toeroepen aan discriminatie”, besluit schepen Lalynn Wadera.