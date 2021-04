"Een auto die praat? Hou iemand anders voor de gek! Maar KITT uit "Knight rider" deed het met succes"

"Tijdens een reis in Zuid-Afrika bezochten we een Zulu-gemeenschap. Terwijl een aantal Zulu’s een plaatselijke dans uitvoerden, zag ik dat iedereen naar me staarde. Iemand bevestigde me dat ook zij daar naar "Knight rider" konden kijken. Als grap keek ik naar mijn horloge en riep luid: "Hé KITT, kom je me hier even ophalen!" Het dansen stopte onmiddellijk en ieder hoofd draaide weg op zoek naar de auto die zou komen aanrijden. Het was ronduit hilarisch!" Met deze anekdote wilde David Hasselhoff aantonen hoe populair de tv-serie "Knight rider", waarin hij de rol van Michael Knight speelde, wel was en waarin een heel grote rol weggelegd was voor zijn trouwe vierwieler KITT. Aan "Knight rider" kwam 35 jaar geleden een eind toen de laatste aflevering door tv-zender NBC uitgezonden werd (al zouden daarna wel nog diverse tv-films en zelfs een nieuwe serie in 2008, die schromelijk flopte, volgen).