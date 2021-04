Een grensoverschrijdende toeristische route lanceren in coronatijden: "Met pijn in het hart", zegt burgemeester Kinrooi

De lancering van de route was vorig jaar ook al eens uitgesteld wegens corona. En verder uitstel was niet mogelijk omdat het hele project tot stand kwam binnen een Europees project en dat loopt af. Dus werd het project virtueel voorgesteld. Met pijn in het hart, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V): "We vinden het doodjammer maar in deze regio zijn de coronacijfers van die aard dat we geen grote publieke evenementen kunnen organiseren. Dat zou niet verstandig zijn en een verkeerd signaal zijn. Maar het geeft ons nog meer honger naar de vrijheid om opnieuw die Maas te kunnen oversteken en elkaar opnieuw te kunnen ontmoeten om die fiets- en wandeltochten samen te kunnen maken."