Ekeren krijgt extra geluidsschermen langs A12

Momenteel staan er al geluidsschermen langs de A12 in Ekeren, maar de geluidshinder blijkt er nog steeds te groot. "Ter hoogte van de Dragondersstraat en de Sprangweelstraat in Ekeren wordt de geluidshinder overschreden, dat is gebleken uit een eerdere studie. Daarom gaan we de geluidsschermen samen met de Stad Antwerpen uitbreiden", zegt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer.