CHECK: Nee, deze foto toont geen drukte op de Belgische treinen 

Behalve in Nederland en in België is de foto ook in andere Europese landen al maanden populair als illustratie om kritiek te leveren op de lokale coronamaatregelen. Daarbij wordt het contrast in de verf gezet tussen de overvolle trein en andere bezigheden of locaties, die gesloten zijn of waar samenscholingen verboden zijn, zoals bepaalde handelszaken of openbare parken.

In Duitsland is er van de afbeelding een meme gemaakt die vaak terug te vinden is op Facebookpagina’s van horecazaken en fitnesscentra, die verplicht moesten sluiten. Ook bij een Turkse antivax-activiste op Instagram dook de foto uit de Nederlandse trein al in november 2020 op.