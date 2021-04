Nieuwe fietstaxidienst in Gent: vrijwilligers, onder wie nieuwkomers, vervoeren minder mobiele ouderen

“Het is een leuke manier om Nederlands te leren en tegelijkertijd de Gentse senioren te helpen. De fiets rijdt vlot, het is eigenlijk echt niet zo vermoeiend”, getuigt Yaghi, een 21-jarige Syriër die sinds kort in Gent woont. Samen met enkele andere vrijwilligers van TriVelo zakte hij deze voormiddag af naar het Antoniushof in Gent, een site met servicewoningen waar enkele Gentse senioren vandaag hun coronaprik kregen. Ook Abdulaziz, een 26-jarige Palestijn die anderhalf jaar geleden naar Gent verhuisde, reageert enthousiast: “Ik leer mensen kennen en schaaf tegelijkertijd mijn Nederlands bij. Vooral dat laatste is belangrijk om in de toekomst werk te vinden in België.”