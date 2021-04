20 jaar geleden vond apotheker uit Zoersel Flamigel uit: "Dochtertje van vriend verbrandde zich, geen enkele zalf hielp"

Het geneesmiddel heeft het leven van Sollie enorm veranderd. "Ik was apotheker in Zoersel en heb bij de lancering van Flamigel een overeenkomst gesloten met een Belgisch farmaceutisch bedrijf. Na Flamigel hebben we ook nog andere geneesmiddelen op de markt gebracht. Nu produceren we ongeveer 1,5 miljoen tubes Flamigel per jaar", klinkt het.