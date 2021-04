Frankrijk breidt coronamaatregelen uit: "Lockdown in het hele land voor minstens vier weken"

Frankrijk gaat de huidige coronamaatregelen uitbreiden over heel zijn grondgebied. Dat heeft de Franse president Macron gezegd in een toespraak op televisie. Vanaf zaterdag gelden de avondklok om 19 uur en de binnenlandse reisbeperkingen in heel het land en dat voor minstens 4 weken. Op dit ogenblik gelden die maatregelen alleen in de regio Parijs en enkele andere gebieden.

Maar volgens de Franse president Macron dreigt de situatie te escaleren. Dat heeft alles te maken met de besmettelijke Britse variant van het virus die momenteel veel slachtoffers maakt. Ook in Frankrijk liggen opvallend veel jonge 60-ers en 50-ers in het ziekenhuis. “Als we nu geen maatregelen nemen, dan dreigen we de controle te verliezen”, zei Macron.

Daarom gaan ook de Franse scholen en kinderdagverblijven voor minstens 3 weken dicht. Volgens Macron wordt april een cruciale maand om het virus klein te krijgen. Hij hoopt dat Frankrijk vanaf mei weer langzamerhand “heropend” kan worden.