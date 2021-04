Geen aprilgrap: Rock Ternat komt deze zomer met nieuwe editie na pauze van 8 jaar

"Voor de nieuwe, 23ste editie van Rock Ternat keren we terug naar de roots", vertelt Van Gestel. "Het festival zal plaatsvinden aan het sportcentrum van Ternat, op 27 en 28 augustus." In het verleden stonden grote namen als Therapy?, The Pretenders en Kelis op de planken in Ternat. "De nieuwe editie zal er anders uitzien dan vroeger. Rock Ternat 2021 grijpt terug naar de sfeer van weleer: het regionale festival van toen. De wereld in zijn totaliteit is veranderd. 2021 is geen 2013, we zijn 8 jaar en een coronacrisis later. Dat vertaalt zich in een nieuw concept", legt Van Gestel uit. "Maar de focus zal liggen op kwalitatieve Belgische muziek, waarbij we de Belgische muzieksector de hand reiken." Op dit moment is nog niet bekend welke artiesten zullen optreden.

"Uiteraard zal er aandacht zijn voor de dan geldende coronamaatregelen. We steken ons hoofd niet in het zand. Hoe het festival er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Maar het komt er hoe dan ook; het is geen aprilgrap."